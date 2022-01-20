Москва, 20 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Скачок несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2021 году, несомненно, в основном был вызван факторами, от наших компаний независящими, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Экспорт

«Сказался отложенный спрос 2020 года, а также резкое ускорение мировой инфляции, в частности, рост цен на металлы, древесину и удобрения.

Также значительный относительный рост (на 36%) во многом обеспечил эффект низкой базы все той же пандемической просадки деловой активности и уровня цен.

Однако есть и ряд реальных позитивных тенденций, которые пока не очень заметны на фоне других факторов, но постепенно будут проявлять себя всё активнее. Так, например, в прошлом году значительно вырос российский экспорт сельскохозяйственной техники, причем особенно в страны Европы.

Конечно, во многом он был обусловлен реализацией программ господдержки этого сектора, но, тем не менее, позиции на этом рынке российские компании могут продолжить укреплять.

Также определенный эффект должно дать прекращение экспорта необработанной древесины, что увеличит объемы переработки и поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Определенные перспективы для роста несырьевого и неэнергетического экспорта несет и рост стоимости энергоносителей в Европе в сочетании с борьбой за снижение углеродного следа в европейских экономиках и закрытием Германией своих АЭС.

Это открывает неплохие перспективы замещения на европейском рынке в сегменте энергоемкой продукции — тех же металлов и металлических изделий, а также продукции машиностроения, удобрений, сельхозпродукции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ. РФ) Вероника Никишина заявил, что по итогам 2021 года объём несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2021 году превысил $191 млрд.

Читайте также: Несырьевой неэнергетический экспорт России достиг исторического максимума