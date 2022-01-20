Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) задержали изготовителя фальшивых COVID-сертификатов. Перемещался злоумышленник по поддельному паспорту.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

41-летний житель Азова занимался изготовлением липовых справок в течение двух лет, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». Медицинские сертификаты (в том числе о вакцинации) распространялись на территории четырёх субъектов России. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве и подделке документов, однако ему удалось скрыться от следствия.

В воздушной гавани фигурант уголовного дела была задержан с поддельными документами.

При этом в азовском отделе полиции организована служебная проверка.