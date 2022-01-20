Саратов, 20 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Тело 16-летней девочки без признаков жизни обнаружили 20 января возле одного из домов по улице Огородная в Саратове. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области, по факту обнаружения тела подростка организована проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

ИА REGNUM напоминает, в частном домовладении поселка Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области 11 января умерла 10-летняя девочка.

Читайте также: В Саратовской области выясняют причину смерти 10-летней девочки