Москва, , 15:51 — REGNUM Российские войска начали получать модернизированные истребители Су-30СМ2 и вертолеты Ми-28НМ, сообщили 20 января в госкорпорации «Ростех» в рамках единого дня военной приёмки.

В Ростехе отметили, что при повышении боевых возможностей истребители сохранили основные достоинства — сверхманевренность и большую дальность полёта. Также в войска переданы вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

«Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха начала поставки модернизированных истребителей Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Всего к единому дню военной приёмки Ростех поставил в войска восемь типов вооружений. В их числе боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные танки Т-72Б3, различные средства радиоэлектронного подавления.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил о повышении доли современного оружия в войсках до 71,2%.

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