Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе против предложения перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы под домашний арест. Об этом Кобахидзе 20 января сообщил журналистам.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Он отреагировал на призыв митрополита Ахалкалакского и Кумордо Николоза (Пачуашвили) передать ему в епархию экс-президента, чтобы тот там отбывал наказание. Кобахидзе отметил, что Саакашвили должен отбывать наказание также, как и другие заключенные.

«Если ему и будет сложно находиться психологически, то это монастырь. Он столько совершил преступлений и не раскаялся», — сказал лидер партии.

Стоит отметить, что сторонники Саакашвили и ряд медиков заявляют, что экс-президент нуждается в психологической реабилитации. По их словам, в тюрьме этого не получится сделать.

Читайте ранее в этом сюжете: Митрополит предложил перевести Саакашвили под домашний арест