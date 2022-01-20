Москва, , 15:51 — REGNUM Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы в Волгоградской области будет передано центральный аппарат СК России. Такое поручение 20 января дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Ранее в Камышинский район были направлены опытные сотрудники Криминалистического центра СК РФ. Александр Бастрыкин поручил ежедневно докладывать ему о ходе поисковых и следственных действий. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Убийство», для более эффективного расследования передадут в Главное следственное управление СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 января девочка 2006 года рождения ушла из дома в селе Чухонастовка в школу и исчезла. Поисковые мероприятия до настоящего времени не дали никаких результатов.

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