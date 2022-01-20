Москва, , 15:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушения ресурсоснабжающими организациями обеспечения и качества коммунальных услуг и ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

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«У вас у многих есть жалобы на желтую воду из крана, на отключение света зимой», — отметила одна из авторов законопроекта депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Парламентарии в ходе обсуждения указали на рост числа нарушений со стороны ресурсоснабжающих компаний.

Так, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, за исключением нарушений, совершенных лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на юрлиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение требований повлечет штраф на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

В Госдуме обратили внимание на то, что штрафы не индексировались с 2017 года.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в 2020 году подписал закон, который внёс изменения в статьи 157, 157.2 ЖК РФ о порядке перерасчёта платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований. Из ЖК РФ исключаются нормы, по которым лицо, виновное в некачественных коммунальных услугах, обязано выплатить потребителю штраф. Ресурсоснабжающая организация делает перерасчёт платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества только в том случае, если нарушения произошли до границ дома. Закон вступил в силу 7 ноября 2020 года.

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