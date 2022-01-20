Москва, , 15:39 — REGNUM Несомненно, доля использования пластиковых банковских карт относительно виртуальных будет снижаться, однако не стоит быть в этом вопросе излишне оптимистичным, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Банковские карты lcb

«Речь точно не идет о двух-трех годах, озвученных в прогнозе. Всё-таки довольно большая часть населения весьма консервативна относительно технических новшеств, а у многих и вовсе виртуальные финансовые операции вызывают страх из-за возможности потерять свои средства.

За два-три года российские граждане, особенно представители старшего поколения, даже от наличных денег не откажутся, не то, что от реальных пластиковых карт.

Последние, кстати, значительная доля пользователей использует до сих пор лишь для снятия наличных в банкомате, а некоторые даже наличные предпочитают снимать со счета в банке.

Также порядка четверти населения почти не использует интернет, многие пользуются мобильными телефонами кнопочных моделей.

Даже те, кто уже постоянно пользуется виртуальными картами и банковскими приложениями для смартфонов, всё-таки предпочитают иметь ещё и реальную пластиковую карту на случай технических сбоев», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банкир Спиваков допустил полное исчезновение пластиковых карт в России через несколько лет.

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