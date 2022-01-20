Самара, 20 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, днем 19 января в Сызранском районе автомобиль «MAN» в составе с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения, ехал по автодороге М-5"Урал» со стороны г. Самара в сторону г. Москвы.

По предварительным данным, на 875 км автотрассы грузовик наехал на впереди идущий грузовик «Volvo», за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения.

«От столкновения автомобиль «MAN» совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством «КАМАЗ» в составе с полуприцепом цистерной, под управлением мужчины 1984 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали водители грузовиков «КАМАЗ» и «MAN», они отказались от госпитализации.