Джакарта, 20 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 20 января в 17:44 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 69 км от города Джаяпура. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.