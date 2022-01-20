Москва, 20 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Курс биткоина снизился во многом по причине объявления ФРС США о том, что ключевая ставка будет повышаться три раза в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Криптовалюта

«Инвесторы снова начинают рассматривать депозиты как средство сохранения капитала, поэтому рисковые инструменты становятся менее привлекательными для широкого круга инвесторов, — сказала Кошелева. — В 2022 году у криптовалютного рынка есть предпосылки для существенного развития. Биткоин в 2021 году имел высокие показатели роста — за 12 месяцев криптовалюта подорожала на 65%. По мере увеличения числа инвесторов и принятия криптовалют данная тенденция может сохраниться и в этом году, поэтому стоимость биткоина может достигнуть 70−80 тыс. долларов. С конца 2020 года стоимость биткоина не опускалась ниже 30 тыс., при этом поднималась до 64,4 тыс. долларов в октябре 2021 года».

Как полагает Кошелева, в 2022 году временное снижение стоимости криптовалюты возможно, поскольку биткоин является рисковым и спекулятивным инструментом, однако существенное падение маловероятно.

«По мере восстановления ситуации в мировой экономике цена за биткоин стабилизируется и может вырасти», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, капитализация всего рынка криптовалют достигла 1 триллиона 960 миллиардов долларов.