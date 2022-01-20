Ярославль, , 16:19 — REGNUM 20 января исполнилось 100 дней с момента назначения врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, позитивно оценивают начало работы нового главы региона. В первую очередь они отмечают более открытую политику Евраева и его направленность на диалог.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Мне бы хотелось обратить внимание на открытость, которую с самого начала своей работы Михаил Евраев продемонстрировал по отношению к общественникам и гражданам Ярославской области. Мы видим его работу на всей территории области, уже не первый месяц он активно ездит по районам, знакомится с местной спецификой на местах и общается с людьми», — сказала декан факультета социально-политических наук, член общественной палаты региона Татьяна Акопова.

С этим согласны и федеральные эксперты. По словам директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, ставка на диалог с обществом позволит разрешить внутриэлитные конфликты, накопившиеся в области в последние годы.

«Евраев — губернатор, которого раньше в Ярославской области не было, — говорит Павел Данилин. — Человек абсолютно открытый и старающиеся сделать открытой власть. Это для ярославской области в новинку, но характерно для выпускников школы губернаторов, которым он является. Показательна ситуация с транспортной реформой, которая досталась от предшественников, но Евраев начал решать её, реагируя на запросы жителей».

Акцент на открытость оценили не только представители гражданского общества, но и представители промышленности.

«Михаил Евраев активно включился в жизнь промышленности региона. В ходе его визита в Гаврилов-Ям в ноябре прошлого года нам удалось обсудить многие интересующие вопросы. Важно, что по результатам визита им даны четкие поручения, направленные на развитие предприятия», — сказал генеральный директор АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод АГАТ» Юрий Елисеев.

Гаврилов-Ямский район стал одним из первых, где Михаил Евраев побывал в качестве врио губернатора Ярославской области.

«В последние годы Правительством Ярославской области уделяется большое внимание развитию нашего района. Для нас очень важно, что сохраняется преемственность власти и что Евраев готов поддержать начатые проекты, а также те, которые были намечены к реализации. Это и строительство Центра детского творчества «Лидер», и новый полноразмерный стадион, так же строительство газовой котельной левобережья города, дорожное строительство. Так же можно отметить открытость врио губернатора в общении с жителями при личных встречах и особенно в социальных сетях», — говорит глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.

Эксперты обращают внимание на кадровые и структурные перемены в областном правительстве.

«Евраев показал себя сторонником эволюционного пути развития. Он не рубил сплеча. Члены команды Миронова находились на своих постах около двух месяцев, изменения произошли по результатам их работы. Те, кто показали себя хорошо, вошли в состав нового правительства. Евраев сам возглавил правительство, продемонстрировав, что он не является ведомым, он стремится решать сложные вопросы сам. Ну и тот факт, что на ряд ключевых постов были назначены ярославцы, он тоже показателен», — говорит Павел Данилин.

«Обычно губернаторы стараются быть над схваткой, над ситуацией, чтобы, если правительство с чем-то не справилось, то они могли принять то или иное решение. В данном случае мы видим то, что врио показывает себя «играющим тренером» — он готов быть не только над ситуацией, но и готов с теми, кто в команде, «сыграть», не снимая с себя ответственность за ситуацию, которая будет дальше развиваться в регионе», — говорит исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

Наталья Линдигрин обращает внимание на то, что первые 100 дней работы Михаила Евраева пришлись на время формирования бюджета области и подготовку к зиме.

«Если говорить о бюджете, то более миллиарда рублей привлечено на благоустройство дворов, дополнительные средства правительство выделило на ремонт дорог в области. Это говорит о том, что лоббистский ресурс и потенциал достаточно высокий», — полагает исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем».

Как полагают федеральные эксперты, хороший старт Евраева позволит ему как решать текущие проблемы, так и выстраивать стратегию развития Ярославской области.