Пенза, , 15:50 — REGNUM В Пензенской области в прошлом году зарегистрировали 13 470 преступлений, это на 0,4% меньше, чем в 2020 году (13 520). Итоги преступности за 2021 год подвела региональная прокуратура.

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Рост преступности на 11,8% произошел по особо тяжким преступлениям (в 2021 году зарегистрировали 672 преступления, против 601 в 2020 году), на 113 случаев возросли преступления небольшой тяжести (7354 против 7241, или на 1,6%). Меньше на 4,3% выявили тяжких преступлений (в 2021 году — 3102, в 2020 — году 3241), средней тяжести — 2342 против 2437 в 2020 году (-3,9%).

Уровень преступности (на 100 тыс. населения) по Пензенской области составляет 1043,5 преступлений, по Поволжью — 1319,7, по России — 1371,3. Раскрываемость преступлений в регионе составила 61,9% (в 2020 году — 61,3%), по ПФО — 54,3%, по России — 52,5%. Среди расследованных преступлений порядка 63,5% приходится на лиц, ранее преступивших закон.

Среди всех противозаконных деяний 75,6% совершено в городах и поселках городского типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за 2021 год количество выявленных преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 29,8% (со 121 до 157).

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