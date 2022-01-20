Выборг, Ленинградская область, , 15:41 — REGNUM Движение по федеральной трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, где произошло лобовое столкновение двух грузовиков со смертельным исходом, восстановлено. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Смертельное ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 20 января на 171 км трассы А-181 «Скандинавия», на участке между населенными пунктами Чулково и Большое поле Выборгского района Ленобласти, произошло лобовое столкновение двух грузовиков.

«Движение транспорта осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе дорожного управления.

Добавим, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель грузового автомобиля MAN TGX не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель грузовика MAN TGX погиб на месте ДТП, второго водителя зажало в Volvo, откуда его извлекали спасатели.

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