Минск, , 15:32 — REGNUM «Уверен, что и вы — также. Вы знаете белорусско-российскую политику, наше отношение к России, и мы, принимая решения сегодня, никак не выйдем за рамки того, что уже очертили с президентом Российской Федерации. А если выйдем в лучшую сторону, думаю, руководство России будет это приветствовать», — заявил 20 января Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце российскую делегацию из Тувы.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте новости сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Лукашенко заверил в готовности незамедлительно принять необходимые для развития сотрудничества с Тувой решения и «свято соблюдать наши договоренности», сообщила пресс-служба президента Белоруссии. В частности, руководитель постсоветской республики обратил внимание на тувинские природные красоты и указал на потенциал развития туристических услуг, сказав: «Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках. — Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край».

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