Кабул, 20 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Один из родственников убитого молодого человека в Афганистане сообщил газете «8 Собх», что вооруженные грабители напали на его двоюродного брата 15 января в районе «Чахар-Кала», в шестом округе Кабула.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Убитым молодым человеком был Саджад Ализаде, который скончался после нескольких дней пребывания в больнице в тяжелом состоянии. Его похоронили сегодня, 20 января.

По словам родственников Ализаде, грабители сначала выстрелили в него, а затем забрали мобильный телефон и деньги.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали официальных комментариев.

Сообщения о росте преступности и вооруженных ограблениях циркулируют по Кабулу, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно сообщали о беспрецедентном снижении уровне числа уголовных преступлений.