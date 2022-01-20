Москва, , 15:31 — REGNUM Несмотря на весь пафос речи чешского парламентария, призвавшего стребовать с России компенсацию за взрывы на чешских складах боеприпасов, он невольно поднял весьма важную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чешское правительство, вопреки здравому смыслу и отсутствию доказательств обвинившее в этих происшествиях Россию, само себе отрезало пути к отступлению.

Поскольку очевидно, что российская сторона этих обвинений никогда не признает и никаких компенсаций платить не будет, чешской стороне придется либо продолжать настаивать на этих утверждениях, либо полностью их снять.

Ведь просто замолчать вопрос и вернуться к ситуации до конфликта не получится — такие шаги будут расценены как проявление слабости.

В то же время Россия для Чехии более важный торговый партнер, особенно в сложившейся ситуации на рынке энергоносителей.

Да и экспорт в Россию для чешских компаний весьма важен, а сейчас эти ниши постепенно занимают конкуренты.

Что же, за лояльность американским хозяевам надо платить, раз уж проводить самостоятельную политику Прага себе позволить не может», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией «отважно начать ревизию отношений с Россией», заявил председатель комитета Павел Фишер.

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