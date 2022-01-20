Москва, 20 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Несмотря на весь пафос речи чешского парламентария, призвавшего стребовать с России компенсацию за взрывы на чешских складах боеприпасов, он невольно поднял весьма важную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Чешское правительство, вопреки здравому смыслу и отсутствию доказательств обвинившее в этих происшествиях Россию, само себе отрезало пути к отступлению.

Поскольку очевидно, что российская сторона этих обвинений никогда не признает и никаких компенсаций платить не будет, чешской стороне придется либо продолжать настаивать на этих утверждениях, либо полностью их снять.

Ведь просто замолчать вопрос и вернуться к ситуации до конфликта не получится — такие шаги будут расценены как проявление слабости.

В то же время Россия для Чехии более важный торговый партнер, особенно в сложившейся ситуации на рынке энергоносителей.

Да и экспорт в Россию для чешских компаний весьма важен, а сейчас эти ниши постепенно занимают конкуренты.

Что же, за лояльность американским хозяевам надо платить, раз уж проводить самостоятельную политику Прага себе позволить не может», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией «отважно начать ревизию отношений с Россией», заявил председатель комитета Павел Фишер.

Читайте также: В Чехии призвали пересмотреть отношения с Россией