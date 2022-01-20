Москва, , 15:30 — REGNUM Очередную грязную интригу вокруг зимних Олимпийских игр в Пекине создают западные страны и заполняют информационное пространство выдуманными проблемами. Об этом 20 января заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Планета проходит испытание пандемией, пытается ответить на вопрос, как выжить, как изобрести действенные средства для борьбы с новыми вирусами. И вот сейчас в этот момент, вместо того чтобы использовать позитивную повестку для того, чтобы в том числе подарить надежду многим, кто ее не может найти, заводится очередная жуткая грязная интрига вокруг Олимпийских игр», — сказала она.

Также Захарова отметила, что вместо позитивных новостей коллективный Запад заполняет информационное пространство вопросами, «кто из официальных делегаций присоединится к бойкоту, а кто поедет» в Пекин.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что проведение спортивных мероприятий в странах, не являющихся одной из стран Запада, всегда было осложнено.

«Такое происходит не первый раз. Так было всегда. Те олимпиады, которые проходят на территории стран вот этой блоковой философии, там все более или менее нормально. Там нету ни проблем с правами человека, ни гуманитарных вопросов, там нет ни коррупции, там все прекрасно», — уточнила Захарова.

«Но как только речь идет о проведении крупнейших мировых спорных мероприятий на территории стран, которые не входят либо в блоковое кольцо, либо не являются членами коллективного Запада, тут же находятся реальные вопросы и проблемы, которые просто гиперболизируются, либо придумываются несуществующие, либо идет комбинация — соединение реальных проблем с намеренно мифологизированными», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран Киев не представляет самостоятельной ценности