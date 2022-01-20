Минск, , 15:30 — REGNUM Власти Белоруссии готовы принять все необходимые решения для увеличения торговли с Тувой. Об этом заявил 20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Владиславом Ховалыгом.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть куда стремиться, и есть над чем работать. Я убежден, что потенциал этот огромен. Нужно только наши желания и устремления реализовать. Мы в ближайшее время так же, как и вы, я полагаю, готовы кратно увеличить наш объем торговли», — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

Он уточнил, что для этого надо определить основные приоритеты».

Как сообщало ИА REGNUM, делегации российского региона было предложено закупить в Белоруссии побольше разных товаров и услуг. Также возможен трансфер технологий в наукоёмких отраслях, в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности и в промышленности в целом. Лукашенко убеждён в наличии у двух республик больших возможностей для укрепления дружбы и сотрудничества в науке, образовании, культуре и информационной сфере.