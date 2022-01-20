Минск, 20 января 2022, 15:30 — REGNUM Власти Белоруссии готовы принять все необходимые решения для увеличения торговли с Тувой. Об этом заявил 20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Владиславом Ховалыгом.
Он уточнил, что для этого надо определить основные приоритеты».
Как сообщало ИА REGNUM, делегации российского региона было предложено закупить в Белоруссии побольше разных товаров и услуг. Также возможен трансфер технологий в наукоёмких отраслях, в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности и в промышленности в целом. Лукашенко убеждён в наличии у двух республик больших возможностей для укрепления дружбы и сотрудничества в науке, образовании, культуре и информационной сфере.