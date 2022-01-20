Джакарта, 20 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с COVID-19 объявила о развитии случаев заражения коронавирусом в Индонезии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 24 часа в Индонезии выявили 2116 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 20 января в Индонезии подтвердили 4 277 644 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 577 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 121 117 человек.

В период с 19 по 20 января 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 199 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 12 328 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо раскритиковал роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.

Подробнее в материале:Глава Индонезии раскритиковал роль ВОЗ в борьбе с пандемией