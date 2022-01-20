Госсектор Эквадора перешёл на удалённый формат работы
Кито, 20 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Около 70% работников государственного сектора Эквадора возвращаются к удалённому формату работы после принятия положений, выпущенных в ответ на увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет Prensa Latina.
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Эквадор
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Комитет по чрезвычайным операциям Эквадора уточнил, что только 30% офисного персонала останется на работе.
На своей странице в Twitter министр труда Эквадора Патрисио Доносо предупредил, что сочетание виртуальных и очных методов может предотвратить распространение болезни.