Киев, , 15:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Об этом 20 января сообщает офис украинского лидера.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции «Висла», — говорится в сообщении офиса украинского президента в телеграмм-канале.

Отмечается, что главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.

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«Основной темой остается вопрос безопасности», — подчеркнули в офисе Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее встречу президента Польши Анджей Дуда с главой Украины Владимиром Зеленским анонсировала пресс-служба польского лидера. Отмечалось, что встреча будет посвящена обсуждению «возможной военной агрессии России против Украины».