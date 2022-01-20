Москва, , 15:25 — REGNUM Расширить свои знания о Земле как о целостной экосистеме смогут слушатели онлайн-проекта «Открытые лекции», запущенного НК «Роснефть» вместе с компанией «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова. С помощью авторов курса — ученых, исследователей, геологов и биологов — любой желающий сможет узнать много нового о нашей планете: ее недрах, морях и животных, как устроена их жизнь и каким образом ведутся современные исследования, в том числе, направленные на поддержание экологии.

Тающий лед в Баренцевом море

Среди тем лекций — роль микроорганизмов в жизни человека, исследования донных ландшафтов, экологические атласы российских морей, перспективы нефтегазоносности акваториальных бассейнов нашей страны и многое другое. Материалы размещаются на онлайн-площадке «Битва умов» с 14 января по 10 февраля в открытом доступе.

Среди лекторов — специалисты ООО «Арктический научный центр» и ООО «РН-Эксплорейшн», научные сотрудники МГУ.

Как отмечают в департаменте информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть», «Открытые лекции» могут оказаться полезны молодым ученым, аспирантам, студентам, а также всем, кто интересуется последними научными разработками и новейшими технологиями, направленными на изучение и сохранение окружающей среды.