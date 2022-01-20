Кемерово, 20 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшие дни атмосфера будет спокойной. Регион будет находиться в одной и той же воздушной массе, без влияния циклонов или антициклонов. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Мороз

«По области установится инверсия, то есть будет заметна разница температуры воздуха в зависимости от расположения. В низинах или при прояснениях будет морозно, а на возвышенностях или при облачности температура будет выше, — уточнили синоптики. — До конца недели температурный фон сохранится практически в тех же пределах, как и в начале недели».

При этом ночью ожидается до −15…−20 ºС, местами до −28… −30 ºС, днём в пределах −11…−16 ºС, местами около — 7 ºС, на дорогах гололедица.