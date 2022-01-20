Москва, 20 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Несмотря на все сложности, за 2021 год малый и средний бизнес приблизился к доковидным оборотам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Предприниматель

«В 2022 году у малого и среднего бизнеса есть поводы для оптимизма. Несмотря на все сложности, за 2021 год бизнес приблизился к доковидным оборотам. Во многом это связано с государственной поддержкой, по которым (только по программам ФОТ и программам кредитования) было выделено более 0,5 трлн рублей, — сказал Завьялов. — Сам бизнес тоже не стоял на месте — многие компании диверсифицировали свою деятельность, кто-то закрыл непрофильные направления, другие стараются получить максимум от цифровизации бизнес-процессов. Но главное — есть прирост числа новых компаний. Пусть он пока и не может компенсировать потери (реестр МСП за год «похудел» на 100 тыс. предпринимателей), но косвенно указывает на то, что развитие бизнеса не останавливается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что около четверти предпринимателей опасаются в 2022 году закрыться из-за сложной экономической обстановки.