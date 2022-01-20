Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2021 году мелкий рогатый скот привили от опасных инфекций, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Овцы

Донские ветеринары поставили животным почти 2 млн профилактических и вынужденных прививок от брадзота, бруцеллеза, оспы, сибирской язвы, ящура. Так, например, против сибирской язвы привито 714 тыс. животных, против ящура около 500 тыс. коз и овец.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2021 года в Ростовской области была зарегистрирована вспышка бруцеллёза. Болезнь поразила крупный рогатый скот на животноводческой точке неподалёку от хутора Терновой Орловского района.