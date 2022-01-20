Анкара, , 15:19 — REGNUM Спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений между странами на новой встрече обсудят шаги по повышению взаимного доверия между Анкарой и Ереваном. Об этом, как передаёт «Турецкая телерадиокомпания», сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что на первой встрече стороны обсудили предстоящие цели и задачи и договорились, что конечным результатом должна стать «полная нормализация» отношений. Глава МИД Турции сообщил, что армянская сторона «осталась довольна». Между странами были восстановлены пассажирские авиарейсы.

«Кроме запуска рейсов и назначения спецпредставителей, на следующей встрече будет проработан вопрос полной нормализации и обсуждены шаги по повышению взаимного доверия», — сказал Чавушоглу.

Напомним, первая встреча представителей Армении и Турции по нормализации отношений прошла в Москве 14 января. Стороны заявили, что в ходе переговоров не было выдвинуто никаких предварительных условий.

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