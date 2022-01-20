Москва, , 15:19 — REGNUM На первый взгляд, данные об увеличении несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ России) выглядят весьма позитивно, но хотелось бы отметить два момента, которые помогают более объективно оценить ситуацию, а именно: роль конъюнктуры мирового рынка и структуру ННЭ, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Экспорт

«Международная торговля в 2021 году характеризовалась благоприятными для экспортёров условиями торговли, ввиду роста мировых цен на биржевые товары.

По данным ЮНКТАД, индексы цен на все группы товаров в период с марта по ноябрь 2021 года находились в диапазоне 1,48−1,80 к предшествующему году и 1,30−1,77 к базисному 2015 году.

Так, несмотря на снижение урожайности в 2021 году, российские сельхозпроизводители смогли удовлетворить внутренние потребности и направить часть урожая на экспорт.

Но превышение мирового спроса над предложением вызвало рост цен, который нашёл отражение в увеличении стоимостного объёма экспорта зерновых из РФ.

Положительный эффект наблюдался не только в отношении сырья, но в товарных группах с низкой добавленной стоимостью, в себестоимости которых высокая доля материалов.

Это подтверждают данные РЭЦ о преобладающей доле в структуре ННЭ товаров нижнего уровня передела (45−50%) и среднего (20−25%).

Если бы удельный вес товаров верхнего уровня передела составлял половину в объёме ННЭ России и экспорт продукции этой группы увеличился на треть по итогам года, то такая новость подтверждала бы качественный уровень развития российского экспорта.

Мониторинг развития ННЭ России имеет недочёты, которые несколько искажают реальную ситуацию.

Так, для более объективной оценки можно учесть сравнительные показатели динамики ННЭ России с мировыми значениями, изменения физического объёма экспорта, а также сместить фокус с ННЭ в целом на группу верхнего уровня передела», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 36%, поставив на внешние рынки продукцию общей стоимостью более $191 млрд.

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