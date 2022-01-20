Екатеринбург, 20 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом 20 января сообщает «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Захар Арзамасцев (слева)

Отмечается, что Арзамасцев продолжит карьеру в чешской лиге в клубе «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.

Арзамасцев выступал за «Автомобилист» второй сезон. В сезоне-2020/21 он провёл 40 матчей и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей.