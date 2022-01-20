Каракас, , 15:18 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро настаивает на необходимости максимального усиления мер профилактики в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом в результате циркуляции в Венесуэле варианта коронавируса «Омикрон».

Николас Мадуро Hossein Zohrevand

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В ходе выступления Мадуро заявил о выявлении 2 328 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало «рекордом».

В этой связи глава государства отметил, что в Венесуэле в четыре раза увеличилось количество активных случаев коронавируса, которое в настоящее время составляет 20 на 100 тысяч жителей.

Столкнувшись с таким сценарием, Мадуро вновь заявил, что власти оценивают возможность возобновления схемы, применявшейся на протяжении большей части последних двух лет, которая состояла из недели радикального карантина с последующим аналогичным периодом ослабления активности, чтобы сдержать рост инфекций.

Он также обратился к народу с призывом усилить меры безопасности и обратиться в центры вакцинации для получения соответствующих доз.