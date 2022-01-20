Галич, Костромская область, 20 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В городах Галич и Мантурово Костромской области в сентябре 2022 года откроются два центра цифрового образования для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Занятия в костромском «IT-кубе»

«IT-кубы» будут работать на базе галичского лицея No3 и мантуровского лицея No1. Занятия в них смогут посещать более 400 школьников 5−11 классов. Обучаться в центрах смогут ребята из любых образовательных учреждений, находящихся близко к городам. Занятия бесплатны для родителей.

Школьники смогут получить навыки по семи направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, основы алгоритмики и логики. Программа построена таким образом, что пройдя годовое обучение по одному из направлений ребёнок может продолжить получать знания по этой теме или выбрать другой курс.

Первые центры цифрового образования для школьников заработали в Костромской области в 2021 году. Они создавались на базе костромского лицея No 33 и школы No 13 в Буе. На отделку помещений и покупку техники в Галиче и Мантурово федерация выделила 35 млн рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование».