Кемерово, 20 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 18:00 сегодня, 20 января, до 18:00 21 января на территории Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В правительстве Кузбасса отметили, что предприятиям Кемерова рекомендовали сократить выбросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что над тремя кузбасскими городами нависло «чёрное небо».