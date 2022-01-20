Казань, , 15:31 — REGNUM В Татарии в предстоящие сутки местами возможен туман, осадков не ожидается. Прогноз погоды на 21 января составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Туман Pixabay.com

В республике 21 января под влиянием гребня повышенного давления существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов мороза, при прояснениях до —16°С, днем ожидается —5…— 10 °C.

В субботу, 22 января, Татария окажется под влиянием очередного фронтального раздела. В течение дня на большей части республики пройдет снег. Ночью ожидается —9…—14°С, в восточных районах до 18 градусов мороза, днем — не ниже 10 градусов.

Влияние атмосферного фронта на погоду сохранится и 23 января. Также пройдет снег. В ночные часы синоптики обещают до —8…—13°С, днем —5…—10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чернышевском районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за выхода грунтовых вод.

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