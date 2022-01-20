Черкесск, , 15:14 — REGNUM Карачаево-Черкесия приняла в новогодние каникулы около 170 тыс. туристов. Большинство из них отдохнули на курортах «Архыз» и «Домбай», сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Домбай Ольга Заузанова

Рекордное число гостей посетило «Архыз» 5 января — более 10,7 тысяч человек. В «Домбае» самый большой наплыв туристов был зафиксирован днем позже — 7,6 тыс. человек. Привлекательным для туристов оказался и природный биосферный заповедник в Теберде.

Власти региона рассчитывают продлить зимний сезон 2022 года на горнолыжных курортах до апреля. Этому поспособствуют благоприятные природно-климатические условия, а также имеющиеся системы искусственного оснежения, что немаловажно для катающихся на лыжах и сноубордах. Кроме того, притоку туристов должен помочь открытый вновь сезон туристического кешбэка.

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