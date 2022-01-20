Москва, , 15:13 — REGNUM Четырём фигурантам дела о поставках наркотика из Аргентины в Россию 20 января вынесен приговор. Дело рассматривает Дорогомиловский суд Москвы.

Наркотик 40.мвд.рф

Согласно решению суда, принятому на основании вердикта присяжных, бизнесмен Андрей Ковальчук приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов — к 17 годам, Владимир Калмыков — к 16 годам лишения свободы и Иштимир Худжамов — к 13 годам.

Кроме срока, суд выписал виновным штрафы от 900 тысяч до 1,8 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 229.1) и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1).

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в феврале 2018 года, когда в прессе появилась информация об обнаружении в 2016 году в российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 чемоданов с наркотиком. Наркотическое средство сотрудники аргентинской полиции заменили на муку, после чего чемоданы были отправлены в Россию. Получателей задержало ФСБ.

По версии следствия, бизнесмен Андрей Ковальчук при помощи бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова хотели переправить в Россию около 400 килограмм наркотика под видом дипломатической почты.

Помимо Ковальчука и Абянова, обвиняемыми по делу являются бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

В феврале 2021 года суд в Аргентине приступил к рассмотрению дела о контрабанде крупной партии наркотика с помощью российского посольства в Буэнос-Айресе. В качестве обвиняемых по делу проходят два человека — механик Александр Чикало и бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. Первый подозреваемый заявил о своей непричастности к организации поставок наркотика. В тоже время к рассмотрению дела приступил Солнцевский суд Москвы.