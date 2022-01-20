Ярославль, , 16:36 — REGNUM Девять сотрудников первой колонии Ярославля будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

В суде Pixabay.com

Уголовное дело поступило в Заволжский районный суд Ярославля. Обвиняемыми по нему проходят девять бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области: Владимир Баланов, Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Алексей Вихарев, Игорь Камиронов, Иван Коковин, Александр Семенов, Руслан Цветков, Максим Яблоков. По версии следствия, в августе 2016 года он избили одного из заключенных колонии, причем накануне освобождения.

Видео избиения появилось в федеральных СМИ в феврале 2021 года, после чего по факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело. Максимальное возможное наказание по статье — 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности. Дата рассмотрения дела судом пока не назначена. Три обвиняемых ожидают судебного процесса, находясь под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

Часть фигурантов уголовного дела уже была под следствием за избиение осужденного колонии №1 Евгения Макарова. Так Максим Яблоков получил 4 года и 3 месяца колонии общего режима. Алексей Бровкин и Руслан Цветков по этому же делу получили по 3 года и 5 месяцев. Последний был освобождён в зале суда, так как фактически отбыл свой срок за время следствия.

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