Нижний Новгород, , 15:12 — REGNUM В 2021 году было зарегистрировано 572 брака жителей Нижегородской области с иностранными гражданами, что составляет 3% от общего количества заключённых в минувшем году брачных союзов. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Свадьба Takmeomeo

Чаще всего нижегородцы вступали в брак с гражданами Азербайджана и Армении, далее следуют граждане Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Сирии и Белоруссии. По одному браку заключено с гражданами Конго, Ирана, Латвии, Франции и Польши.

Всего же в ушедшем году в Нижегородской области было заключено 18 787 браков, что на 2677 браков или 16,6% больше, чем в 2020 году.

Пик свадебного сезона традиционно пришелся на летние месяцы, а самая популярная дата бракосочетания в 2021 году — 21 августа. В День празднования 800-летия Нижнего Новгорода в регионе появилось 253 новых семьи.