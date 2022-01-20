Богота, , 15:12 — REGNUM Кандидат в президенты от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро призвал народ свергнуть «режим коррупции в Колумбии», приняв участие в выборах в Конгресс 13 марта. Об этом пишет Prensa Latina.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время своего выступления в спортивном комплексе Movistar Arena он подчеркнул, что в настоящее время в законодательной власти страны «коррумпированные сенаторы и люди в Палате представителей нужны именно для того, чтобы законы не были народными, не были от народа и чтобы можно было строить механизмы расхищения средств в Колумбии».

По его словам, на протяжении десятилетий большинство законов страны противоречили общим интересам: «Чтобы эти законы были приняты большинством в Конгрессе, нужно, чтобы это большинство представляло не народ, а мафии и хищнические группы власти».

По мнению Петро, «эта политическая система, эта старая политика является частью стратегических основ режима коррупции»: «Чтобы свергнуть режим коррупции, нам нужно большинство, нам нужны политики, которые сидят в Конгрессе и принимают законы, которые не принадлежат мафиям, а которые принадлежат народу и гражданам».