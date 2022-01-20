Москва, 20 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Подводная лодка Тихоокеанского флота России «Волхов» выполнила в Японском море из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели. Об этом сообщили 20 января в Минобороны РФ.

ВМФ России Подводная лодка «Волхов»

«В акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в расчетное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 000 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря большие дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» (обе проекта 636.3) — первая и вторая лодки серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге для Тихоокеанского флота — завершили межфлотский переход и прибыли во Владивосток, на главную базу ТОФ.