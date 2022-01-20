Уфа, 20 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в причинении смерти своей 87-летней матери в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

mosaic36 Убийство

Сообщается, что 15 января текущего года стражи порядка получили информацию о том, что было обнаружено тело 87-летней жительницы Бакалинского района у себя в частном доме с признаками насильственной смерти.

Следователи установили, что пожилая женщина проживала со своим сыном.

По версии следствия, 14 января потерпевшая поссорилась со своим сыном, который находился в нетрезвом состоянии.

В материалах дела указано, что обвиняемый ударил женщину и лег спать.

«На следующее утро его разбудил младший брат, который приехал их проведать и обнаружил, что его мать не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь и сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сообщается, что 60-летний фигурант уголовного дела уже сознался в содеянном. Он находится под стражей. Расследование дела продолжается.