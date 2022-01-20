20 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:21 — REGNUM Собрание Центрального музея Тавриды считается одним из самых интересных и богатых не только в Крыму, но и в России. Особенное внимание заслуживает коллекция скифского золота, которая скрупулезно собиралась не одно десятилетие. Несмотря на фактическое разграбление этой коллекции в 2014 году, часть экспонатов музею удалось сохранить. И сегодня посетители музея могут увидеть уникальные артефакты. Этой возможностью воспользовался и корреспондент ИА REGNUM.

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2014 году крымские музеи расстались более чем с двумя тысячами экспонатов, относящихся к коллекции «Скифского золота». Уникальные музейные экземпляры отправились на выставку в Амстердам и должны были вернуться через несколько месяцев.

Но не вернулись: между крымскими учёными и уникальной коллекцией встала политика. Свои права на коллекцию предъявила Украина. Нидерланды до решения суда либо достижения согласия между Россией и Украиной отказались передавать коллекцию любой стороне.

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Скифское золото и прочие экспонаты в Центральном музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних народов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних народов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM Экспонаты древних народов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних народов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних народов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM Экспонаты древних народов Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

В октябре 2021 года суд Амстердама вынес решение о передаче коллекции Украине. Музеи Крыма тогда выступили за обжалование данного решения, а глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в качестве стороны в процессе по скифскому золоту должна выступить Российская Федерация. Тем временем проверку по факту хищения скифского золота начал Следственный комитет России.

Сегодня, 20 января, Верховный суд Нидерландов уточнил, что решение можно будет обжаловать до 26 января.

Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM Экспонаты древних скифов в музее Тавриды Александр Полегенько © ИА REGNUM