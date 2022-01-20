Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе региональных информационных систем в системе ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поправки предполагают определение статуса региональных систем и их места в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством.

В частности, устанавливается, что случае если в субъекте РФ создана и эксплуатируется региональная система, осуществляющие деятельность на территории соответствующего региона поставщики информации, подлежащей обязательному размещению в системе, обязаны размещать такую информацию в такой региональной системе.

В случаях, когда региональная система обеспечивает возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставление таких услуг должно осуществляться на территории соответствующего региона с использованием региональной системы.

Предполагается, что Минстроем будет определен порядок доступа граждан и юридических лиц к информации, размещенной в федеральной системе или региональной системе, учитывающий установленные федеральными законами ограничения такого доступа, а также перечень, формы и порядок предоставления в систему из региональной системы ее оператором агрегированной аналитической информации, необходимой для обеспечения осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Ко второму чтению законопроекта предполагается прописать интеграцию систем ЖКХ регионов в ГИС ЖКХ, отметил депутат Госдумы Павел Качкаев («Единая Россия»).

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