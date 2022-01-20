Москва, 20 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Виртуализация и цифровизация являются трендом развития во многих сферах жизни. Это относится и к сфере финансовых и банковских услуг, в том числе к операциям по проведению расчетов и платежей, что также является частью мероприятий по развитию Национальной платежной системы (НПС), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«В связи с этим, большинство банков предлагают своим клиентам выпуск виртуальных карт вместо или вместе с пластиковыми. Виртуальные карты обладают рядом несомненных преимуществ перед пластиковыми.

Во-первых, их выпуск осуществляется онлайн и не требует похода в банк. При этом открытие виртуальной карты занимает буквально несколько минут, а порой и того меньше.

Во-вторых, открытие и ведение виртуальных карт, осуществляется, как правило, бесплатно.

В-третьих, ее можно закрыть в любой момент и открыть новую, также совершенно бесплатно. Это удобно при совершении разовых сделок и покупок в интернете, так как делает расчеты по ним более безопасными для пользователя.

Расчеты проводятся с отдельной карты, мошеннические действия с которой в случае чего не дают доступа к основным средствам ее владельца.

И, наконец, в-четвертых, виртуальную банковскую карту физически невозможно потерять.

Понимая и на практике проверяя указанные преимущества, все больше российских граждан постепенно переходят на расчеты виртуальными картами вместо пластиковых.

Уменьшению числа используемых пластиковых карт способствует и активное внедрение мобильных приложений по расчетам, к которым платежные карты привязываются и их не надо носить с собой, а сами платежи осуществляются с помощью этих приложений: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и др.

В связи с указанными нововведениями количество физических пластиковых банковских карт в расчетах постепенно сокращается.

Со временем их количество сократится до минимума и ими будут пользоваться либо в тех местах, где недостаточно развита соответствующая инфраструктура и финансовая грамотность, либо люди не имеющие другой возможности и необходимых технических средств, например, люди пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, использование пластиковых кредитных карт потеряет свою актуальность в России в течение ближайших нескольких лет, заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

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