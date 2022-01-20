20 января 2022 | Время чтения 3 мин

Баку предстоит решать, какие права будут предоставлены армянскому анклаву в Нагорном Карабахе, что связано с диалогом не только с Москвой, но и другим странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ – США и Францией. Сегодня факт присутствия в Карабахе российских миротворцев объективно определяет его промежуточный статус. Это новая геополитическая реальность, которую так или иначе придется признавать всем.

Станислав Тарасов, , 16:59 — REGNUM Когда глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января заявил, что Армения и Азербайджан активизировали процесс обсуждения проблем делимитации и демаркации границы, стало ясно, что стороны на этом направлении стали двигаться навстречу друг к другу.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что эту проблему активизировал именно Баку после второй карабахской войны, когда под его контроль перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов и граница двух стран стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Этот вопрос обсуждался в конце ноября прошлого года в Сочи в ходе трехсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Тогда стороны договорились о создании двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией. При этом Москве отводилась роль консультирующей стороны. Аналогичная проблематика поднималась и в ходе переговоров Алиева и Пашиняна 14 декабря 2021 года в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Однако речь идет не о технических вопросах, связанных с установлением конкретной границы с конкретным государством в пространственных пределах осуществления тем или иным государством своего суверенитета. Логика Баку проста: если Ереван публично не признает территориальную целостность Азербайджана, то по факту вступления в переговоры по делимитации и демаркации границ все происходит с точностью наоборот, иначе складывается тупиковая ситуация.

Но Еревану, сказав «а», необходимо перейти и к «б». Хотя на словах он ставит вопрос с определением статуса Нагорного Карабаха ребром, при подготовке и подписании мирного соглашения от 9 ноября 2020 года эта проблема была опущена ереванской стороной, а в зоне армянского анклава Нагорного Карабаха появились российские миротворцы. Теперь Баку заявляет, что в перспективе речь идет уже о потенциальной интеграции в составе Азербайджана Степанакерта и еще трех районов, где проживают армяне. Но Лавров на упомянутой пресс-конференции в контексте уточнения границы между двумя закавказскими республиками, заявил, что «это не относится к карабахскому региону и вопросу урегулирования (карабахского конфликта)». По его словам, «это сугубо двусторонний вопрос, который уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации». Однако с точки зрения международного права процедуру демаркации и делимитации границ можно проводить только между субъектами международного общения. Означает ли это то, что Баку предстоит решать пограничные вопросы в Нагорном Карабахе в диалоге со Степанакертом? К тому же, как ранее Пашинян, говоря по каким картам должна осуществляться делимитация и демаркация границ Армении и Азербайдажана, заявил, что «к Арцаху это отношения не имеет».

Встреча Исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном Primeminister.am

Эта небольшая вводная часть необходима для того, чтобы понять то, что сейчас происходит в армяно-азербайджанских отношениях. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван при посредничестве Москвы передал Баку пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации. Детали предложений не раскрываются. Азербайджан также заявил о готовности «начать процесс делимитации азербайджано-армянской границы без каких-либо предусловий», квалифицируя эту акцию как «важный элемент нормализации отношений между двумя государствами». Сейчас стороны обсуждают условия формирования таких комиссии, а в Ереване ждут письменной реакции Баку. Но полагаем, что маловероятно, чтобы стороны отступили от декларированных Лавровым позиций. Очевидно, что проблема статуса Нагорного Карабаха остается открытой, однако Ереван фактически выводится из этой ситуации. Теперь Азербайджану предстоит решать, какие права будут предоставлены армянскому анклаву, что связано с диалогом не только с Россией, но и другим странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ — США и Францией, ведь сам факт присутствия в Карабахе российских миротворцев объективно определяет промежуточный статус Степанакерта.

Это новая геополитическая реальность, которую так или иначе придется признавать всем. Пока в Азербайджане говорят только о некоей «культурной автономии» для армян Нагорного Карабаха. Но по мере развития событий не только в регионе всем участникам сложившейся «карабахской формулы» придется принимать новые решения.