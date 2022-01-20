Воронеж, 20 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Воронежскую областную детскую клиническую больницу №1 посетил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Воронеж 20 января, сообщает пресс-служба правительства РФ. Также премьер ознакомился с ходом строительства хирургического корпуса и проектом строительства радиотерапевтического корпуса областного клинического онкологического диспансера.

Пресс-служба правительства РФ Мишустин инспектирует строящиеся объекты здравоохранения в Воронеже

Сегодня областная детская клиническая больница №1 является единственной многопрофильной медицинской организацией региона, где оказывается специализированная помощь по профилям детской онкологии, гематологии, а также оториноларингологии. Больница в год принимает до 22 тысяч маленьких пациентов. В настоящее время ведется строительство нового корпуса детской онкологии, гематологии и оториноларингологии. Он рассчитан на 100 коек, включает четыре операционные, стационарное отделение и дневной стационар детской онкологии и гематологии, блок реанимационно-интенсивной терапии стационара детской онкологии и гематологии с отделением аутотрансплантации стволовых клеток, стационарные отделения чистой и гнойной оториноларингологии, центральное стерилизационное отделение, кабинет МРТ, пищеблок.

В декабре 2021 года строительно-монтажные работы на объекте были завершены, уже поставлено оборудование. По плану, работу новый корпус должен начать до конца первого квартала 2022 года — после получения лицензии.

Ввод нового корпуса в строй позволит минимизировать инфекционные осложнения у пациентов, получающих высокодозную химиотерапию, сократить расходы на сопроводительную терапию (антибиотики, системные антимикотики), расширить спектр хирургических методов лечения сосудистых опухолей с использованием лазерной техники. Также это даст возможность медикам внедрить новый высокотехнологичный метод терапии — аутотрансплантация гемопоэтических стволовых клеток для пациентов высокой группы риска. Лечение здесь будут получать пациенты и из соседних регионов.

Расширение операционного блока и отделения оториноларингологии увеличит пропускную способность отделения, сократит период ожидания оперативного вмешательства.