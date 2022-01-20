Брюссель, 20 января, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Свою приверженность к диалогу с Россией только в координации с США и с другими партнерами после того, как ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Брюссель начать собственный диалог с Москвой, подтвердил Европейский союз. Об этом 20 января сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Die Welt Россия vs ЕС

«Позиция ЕС по переговорам с Россией была четко сформулирована в прошлую пятницу верховным представителем (по иностранным делам и политике безопасности) ЕС Жозепом Боррелем на неформальной встрече глав МИД во Франции, в Бресте», — приводит его слова ТАСС.

При этом после встречи в Бресте Боррель заявил, что Брюссель будет вести диалог с Москвой в координации с США и партнерами.

Также Стано рассказал, что обсуждение этого вопроса состоится 24 января в Брюсселе в ходе заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, куда глава европейской дипломатии пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет искать точки соприкосновения с Евросоюзом, если в Брюсселе откажутся от мифологемы о российской угрозе и сменят курс на более прагматичный и взаимовыгодный.