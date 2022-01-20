Париж, , 15:05 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил, что премьер-министр страны Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран проведут встречу вечером 20 января 2022 года, передает BFM TV.

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Премьер-министр и министр здравоохранения Франции представят обновленную информацию о ситуации в области здравоохранения в стране.

«Эпидемия все еще распространяется. Ситуация по-прежнему напряженная. Количество госпитализаций и выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается», — заявил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная ассамблея Франции почти единогласно проголосовала за принятие резолюции, касающейся осуждения геноцида, а также преступлений против человечности, совершаемых в настоящее время Китайской Народной Республикой в отношении уйгуров.

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