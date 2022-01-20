Чебоксары, , 15:04 — REGNUM В Чебоксарах перед судом в очередной раз предстанет 24-летний парень, которого ранее осудили за приготовление сосисок на Вечном огне. На этот раз ему инкриминируют наезд на полицейского, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 21 октября 2021 года в центре Чебоксар возле остановки «Филармония». На это место прибыла полиция после сообщения в дежурную часть о том, что обвиняемый громко слушал музыку, выражался нецензурной бранью. Стражи порядка потребовали прекратить противоправные действия.

«Тогда обвиняемый сел за руль BMW и хотел уехать, но один из полицейских перекрыл путь, встав перед автомобилем. Фигурант уголовного дела всё равно начал движение и совершил наезд на полицейского», — говорят правоохранители.

Сотрудник МВД вынужден был уйти с дороги, а горожанин скрылся с места происшествия.

24-летнего чебоксарца арестовали. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Дело рассмотрит Ленинский районный суд города Чебоксары.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела уже имеет судимость: в августе 2021 году его оштрафовали на 150 тыс. рублей за осквернение монумента Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Следствие установило, что он жарил сосиски на Вечном огне.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии арестовали жителя Омской области, который находился в розыске. На него завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

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