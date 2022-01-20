Ставрополь, 20 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам нарушения прав детей-сирот в Ставропольском крае, о которых сообщили в региональном сегменте соцсетей и в СМИ. Доложить о ходе проверки он поручил главе СУ СКР на Ставрополье Игорю Иванову, сообщили 20 января в пресс-службе главка.

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Дети-сироты пожаловались на то, что полученные ими в 2018 году по программе обеспечения лиц данной категории квартиры оказались непригодны для жилья. В двух трехэтажных домах на окраине города Новопавловска в Кировском округе холодно, на стенах плесень, а счета за коммунальные услуги слишком высоки, так как в квартирах электрическое отопление и теплая вода подается также через электрические колонки.

Данные факту будут проверены. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.